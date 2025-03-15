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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Azerbaycan Dostluk Konseri" verdi

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Azerbaycan Dostluk Konseri" ile Azerbaycanlı sanatçıları sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 16:13 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:13
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Azerbaycan Dostluk Konseri" verdi
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Azerbaycan Dostluk Konseri" ile Azerbaycanlı sanatçıları sanatseverlerle buluşturdu.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Orkestra Şefi Azerbaycan Devlet Sanatçısı Fakhraddin Kerimov'un yönettiği konserde, eğitimci ve piyanist Julia Kerimova solist olarak sahne aldı.

        Kerimova, konserde Azerbaycan'ın ünlü bestecileri Fikret Amirov ve Elmira Nazirova'nın Arap Temaları Üzerine Piyano Konçertosu'nu ADSO eşliğinde seslendirdi.

        Ayrıca, konserde Fikret Amirov'un "Azerbaycan Kapriçyosu" ve Kara Karayev'in "Don Kişot Senfonik Gravürleri" icra edildi.

        ADSO konserlerine, 21 Mart Cuma günü saat 20.30'da AKM Aspendos Salonu'nda gerçekleştireceği "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri" ile devam edecek.

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