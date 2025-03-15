Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Azerbaycan Dostluk Konseri" verdi

ADSO konserlerine, 21 Mart Cuma günü saat 20.30'da AKM Aspendos Salonu'nda gerçekleştireceği "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri" ile devam edecek.

Ayrıca, konserde Fikret Amirov'un "Azerbaycan Kapriçyosu" ve Kara Karayev'in "Don Kişot Senfonik Gravürleri" icra edildi.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Orkestra Şefi Azerbaycan Devlet Sanatçısı Fakhraddin Kerimov'un yönettiği konserde, eğitimci ve piyanist Julia Kerimova solist olarak sahne aldı.

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