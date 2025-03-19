Antalya'da ev arkadaşını bıçakla öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçakla öldüren sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Süleyman Ege Sevil (28), müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Sevil, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Gidecek yeri ve parası olmayan maktulü evine alarak yardım ettiğini savunan sanık, "Maktul, uyuşturucu bağımlısıydı. Diğer ev arkadaşım da tüm yaşananlara şahittir. Sosyal medyadan insanları uyuşturucuya düşürüp para alıyordu. Boynumdaki darp izinden de anlaşılacağı gibi beni boyun kilidine aldı. Ev arkadaşım olmasaydı, şu anda ben ölmüş olacaktım. Maktul benim yerimde olacaktı. Öldürmek istemediğimi alt komşum bile duymuş. Ölmesin diye tampon yapıp ambulansı aradım. İyilik yapmak isterken ne duruma düştüm. Suçlamaların hepsi yalan. Kendimi korudum. Yaptıklarımdan da pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman Ege Sevil'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi tahrik altında gerçekleştirmesi nedeniyle ceza 18 yıla düşürüldü. Cezada takdir indirimi uygulanmadı.

- Olay

Antalya'nın Kepez ilçesi 4312 Sokak'taki apartman dairesinde 29 Eylül 2024'te ev arkadaşları Tolga Taşkınel ve Süleyman Ege Sevil arasında tartışma çıkmış, Sevil, Taşkınel'i bıçaklamış, evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise kaçmıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taşkınel'in yaşamını yitirdiği belirlenmiş, gözaltına alınan Süleyman Ege Sevil tutuklanmıştı.