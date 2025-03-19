Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da ev arkadaşını bıçakla öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

        Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçakla öldüren sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da ev arkadaşını bıçakla öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası
        ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçakla öldüren sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Süleyman Ege Sevil (28), müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada savunma yapan sanık Sevil, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

        Gidecek yeri ve parası olmayan maktulü evine alarak yardım ettiğini savunan sanık, "Maktul, uyuşturucu bağımlısıydı. Diğer ev arkadaşım da tüm yaşananlara şahittir. Sosyal medyadan insanları uyuşturucuya düşürüp para alıyordu. Boynumdaki darp izinden de anlaşılacağı gibi beni boyun kilidine aldı. Ev arkadaşım olmasaydı, şu anda ben ölmüş olacaktım. Maktul benim yerimde olacaktı. Öldürmek istemediğimi alt komşum bile duymuş. Ölmesin diye tampon yapıp ambulansı aradım. İyilik yapmak isterken ne duruma düştüm. Suçlamaların hepsi yalan. Kendimi korudum. Yaptıklarımdan da pişmanım." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Süleyman Ege Sevil'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi tahrik altında gerçekleştirmesi nedeniyle ceza 18 yıla düşürüldü. Cezada takdir indirimi uygulanmadı.

        - Olay

        Antalya'nın Kepez ilçesi 4312 Sokak'taki apartman dairesinde 29 Eylül 2024'te ev arkadaşları Tolga Taşkınel ve Süleyman Ege Sevil arasında tartışma çıkmış, Sevil, Taşkınel'i bıçaklamış, evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise kaçmıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taşkınel'in yaşamını yitirdiği belirlenmiş, gözaltına alınan Süleyman Ege Sevil tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        Kent uzlaşısı soruşturması! 7 gözaltı kararı
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır

        Benzer Haberler

        Serik'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        Serik'te şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        'Bu mevsimde olmaz' diyenlere aldırmadı, kışın serada kavun yetiştirdi
        'Bu mevsimde olmaz' diyenlere aldırmadı, kışın serada kavun yetiştirdi
        Kamyonetle çarptığı 2 kişiden 1'ini öldüren, diğerini yaralayan sanığa müeb...
        Kamyonetle çarptığı 2 kişiden 1'ini öldüren, diğerini yaralayan sanığa müeb...
        Antalya'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa müebbet hapis cezası
        Antalya'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan sanığa müebbet hapis cezası
        Kumluca ve Finike ilçelerinde şehit aileleri ile gaziler için iftar verildi
        Kumluca ve Finike ilçelerinde şehit aileleri ile gaziler için iftar verildi
        'Savaşlar biterse Antalya'ya 20 milyon turist gelir'
        'Savaşlar biterse Antalya'ya 20 milyon turist gelir'