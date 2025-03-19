Korkuteli'de dilencilere yönelik denetimler sürüyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekiplerince, dilencilere yönelik denetimler sürdürülüyor.

Korkuteli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek vatandaşların dini ve insani duygularını istismar eden kişilere karşı çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, vatandaşları rahatsız eden ve kamu düzenini bozan kişilere yasal işlemler uygulanırken, dilencilik yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışanlara müdahale ediliyor.

Bu kapsamda dilencilik yaptığı tespit edilen kişilere, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanıyor.