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        Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:25
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        Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

        Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Sami Uğurlu yönetiminde Alanyaspor, 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

        Bu maçlarda 22 gol atıp kalesinde 16 gol gören Akdeniz temsilcisi, son 6 müsabakanın sadece birini kazanabildi, 5'inden yenilgiyle ayrıldı.

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