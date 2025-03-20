Antalya'ya yapılacak arkeoloji müzesinin projesi tanıtıldı

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkılarak yerine yapılması planlanan müzenin projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, müze binasının 2020'de yapılan incelemelerde riskli çıktığını söyledi.

İncelemelerde güçlendirme yapılsa dahi, müzenin ihtiyacı karşılamayacağı sonucuna ulaştıklarını belirten İnceciköz, yeni müze için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Toplantıda Mimar Abdurrahman Çekim ise projenin detaylarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

İnceciköz, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda Antalya'ya güzel bir eser kazandırmak için geçen yıl yola çıktıklarını söyledi.

Bir mimarlık grubunun projenin tasarımını yapmayı ücretsiz üstlendiğini anlatan İnceciköz, "Bir yıldır da birim komisyonlarıyla, geniş bir tasarım ekibiyle bu çalışmaları tamamladık. Bugün de Antalya Kent Konseyi ve Mimarlar Odası gibi birçok sivil toplum örgütümüzle projenin detaylarını paylaştık." dedi.

İnceciköz, STK'lerden son görüş ve önerileri aldıklarını, yakında ilgili onay makamlarına sunduktan sonra inşaata başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Yeni müzeyi 2026 yılı sonunda bitirmeyi amaçladıklarını dile getiren İnceciköz, projenin ihtiyaçlara cevap verebilen, Antalya'nın kent kültürüne uygun olduğunu değerlendirdiğini vurguladı.

Müzenin 19 bin ila 20 bin metrekareye yakın kapalı alana sahip olacağını kaydeden İnceciköz, yeni müze tamamlandığında mevcut alandaki tüm ağaçların ve bitkilerin korunacağını ifade etti.

Müzenin kent için önemli bir kazanım olacağına dikkati çeken İnceciköz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentin odak noktası, yaşayan bir mekanı olacağını düşünüyoruz. Bizce uluslararası tasarım ödüllerine gönderilebilecek kalitede bir sanat eseri çıkacağını öngörüyoruz. Ortalama 2 milyar liralık bir yapım maliyeti öngörüyoruz. Uygulama maliyetiyle yaklaşık 2,5 milyarı bulacaktır."