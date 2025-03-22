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        Antalya'da hafif ticari araç ile halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi öldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 00:56 Güncelleme: 22.03.2025 - 01:19
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        Antalya'da hafif ticari araç ile halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        A.Ü'nün kullandığı 07 AIT 631 plakalı hafif ticari araç ile A.C.C'nin idaresindeki 07 AU 0079 plakalı halk otobüsü Dumlupınar Bulvarı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçtaki yolcu Ceren K'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemenin ardından Ceren K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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