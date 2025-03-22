Antalya için zirai don uyarısı

Açıklamada, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde 24 Mart'a kadar hafif ve yer yer orta kuvvette don riski bulunduğu belirtildi.

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