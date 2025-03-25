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        Antalya'da vefat eden gazi İlhan Uçar son yolculuğuna uğurlandı

        Antalya'da 53 yaşında hayatını kaybeden gazi İlhan Uçar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 14:14 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:32
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        Antalya'da vefat eden gazi İlhan Uçar son yolculuğuna uğurlandı
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        Antalya'da 53 yaşında hayatını kaybeden gazi İlhan Uçar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Aksu ilçesinde 18 Mart'ta geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren gazi İlhan Uçar için Serik ilçesindeki Dikmen Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi.

        Cenazeye Antalya Valisi Hulusi Şahin, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

        İlçe Müftüsü İbrahim Köksal'ın kıldırdığı namaz sonrası Uçar'ın cenazesi defnedildi.

        Vali Şahin ve beraberindekiler, gazinin evinde ailesine başsağlığı diledi.

        İlhan Uçar, 1993 yılında Mardin'de terör örgütü PKK ile girilen çatışmada sol kolundan ve göğsünden yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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