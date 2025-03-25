Antalya'da vefat eden gazi İlhan Uçar son yolculuğuna uğurlandı

İlhan Uçar, 1993 yılında Mardin'de terör örgütü PKK ile girilen çatışmada sol kolundan ve göğsünden yaralanmıştı.

Cenazeye Antalya Valisi Hulusi Şahin, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

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