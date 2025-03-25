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        Antalyaspor Başkanı Boztepe ve Teknik Direktör Belözoğlu öğrencilerle iftarda buluştu

        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ramazan sohbetleri kapsamında "İftarda Konuşalım" programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 20:09 Güncelleme: 25.03.2025 - 20:09
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        Antalyaspor Başkanı Boztepe ve Teknik Direktör Belözoğlu öğrencilerle iftarda buluştu
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        Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ramazan sohbetleri kapsamında "İftarda Konuşalım" programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki programa, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart, Döşemealtı Müftüsü Davut Çalışkan ve öğrenciler katıldı.

        Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Belözoğlu, "Sizler daha çok temizsiniz. Bizler de hayatımız boyunca sizlere örnek olmaya çalıştık. Milli ve manevi değerler benim için hep öncelikli olmuştur. Burada sizlerle birlikte olmak çok keyifli olacak. Ramazanımız mübarek olsun." diye konuştu.

        Program, iftarın ardından yapılan dualarla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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