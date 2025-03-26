Kumluca Tarım İlçe Müdürü Akşit'ten "zirai ilaçlamada arılara dikkat edin" uyarısı

Kumluca Tarım İlçe Müdürü İsa Akşit, çiftçilere üretim yaparken ilaçlama aşamasında, tarımda çeşitliliğin ve kalitenin artırılmasında önemli katkısı bulunan arıların zarar görmemesi için daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Akşit, yaptığı yazılı açıklamada, bitkisel üretimde bal arılarının bal üretimiyle beraber tozlaşmadaki katkısıyla verim artışı ve bitkisel üretimin devamında büyük rol oynadığını belirtti.

Bitkisel üretimde önemli kayıplara yol açan hastalık ve zararlılarla zirai mücadele çalışmaları yapıldığını anlatan Akşit, çevre ve insan sağlığına duyarlı entegre mücadele prensipleri çerçevesinde öncelikle kültürel tedbirler, biyolojik ve biyoteknik gibi alternatif mücadele yöntemleri tavsiye edildiğini, en son çare olarak kimyasal mücadeleye başvurulduğunu bildirdi.

Bitkisel ve arıcılık gibi hayvansal üretim yapan çiftçilerin zirai mücadelede bazı sorumlulukları olduğunu aktaran Akşit, şunları kaydetti:

"Arıcılar, konaklama yapılan yerlerde yapılacak zirai mücadele faaliyetlerinden arıların zarar görmemesi için bitkisel üretim yapan üreticilerle işbirliği yaparak ilaçlama zamanında gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Çiftçilerin, zirai mücadele faaliyetine başlamadan 10 gün önce il, ilçe müdürlüklerine ve muhtarlıklara bilgi vermesi, ilaçlama yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılara, 7 gün öncesinden ilaçlama programının duyurulması gerekir."