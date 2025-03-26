Antalya'da sokakta işlenen cinayetin sanıklarının yargılanması sürüyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Alper Aldemir'i öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu Kadir Can İbicek (19) ile cinayete yardım ettikleri öne sürülen tutuksuz sanıklar M.İ.T. ve H.Ç. katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık İbicek, olay yerine öldürme kastıyla gitmediğini savundu.

Tutuksuz sanık H.Ç. de konuşmak için olay yerine gittiklerini, maktulün elinde silah olduğu için olayın gerçekleştiğini iddia etti.

Tutuksuz sanık taksi şoförü M.İ.T. ise bir suçunun olmadığını ifade ederek beraatini talep etti.

- "Olay yerine öldürmek için gelmişler"

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktul Alper Aldemir'le aynı evde yaşayan kız arkadaşı Hülya Sarı, sanık İbicek ile kız arkadaşı H.Ç'nin sokakta kaldığını, bu nedenle maktulün onları evine aldığını belirtti.