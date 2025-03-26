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        Antalya'da sokakta işlenen cinayetin sanıklarının yargılanması sürüyor

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:19 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:19
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        Antalya'da sokakta işlenen cinayetin sanıklarının yargılanması sürüyor
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişinin sokakta silahla öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Alper Aldemir'i öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu Kadir Can İbicek (19) ile cinayete yardım ettikleri öne sürülen tutuksuz sanıklar M.İ.T. ve H.Ç. katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Söz verilen sanık İbicek, olay yerine öldürme kastıyla gitmediğini savundu.

        Tutuksuz sanık H.Ç. de konuşmak için olay yerine gittiklerini, maktulün elinde silah olduğu için olayın gerçekleştiğini iddia etti.

        Tutuksuz sanık taksi şoförü M.İ.T. ise bir suçunun olmadığını ifade ederek beraatini talep etti.

        - "Olay yerine öldürmek için gelmişler"

        Duruşmada tanık olarak dinlenen maktul Alper Aldemir'le aynı evde yaşayan kız arkadaşı Hülya Sarı, sanık İbicek ile kız arkadaşı H.Ç'nin sokakta kaldığını, bu nedenle maktulün onları evine aldığını belirtti.

        Sanıkların talebi üzerine Aldemir'in onlara borç para verdiğini dile getiren Sarı, "Konuşalım diye aradılar. Önce sokakta bağırıp, çağırdılar ancak olay yerine öldürmek için gelmişler. Alper, vücudunun iki yanından da vuruldu. Sonra da koşarak olay yerinden kaçtılar." diye konuştu.

        Maktulün annesi Safiye Aldemir de oğlunun planlı bir cinayete kurban gittiğini öne sürerek, sanıkları oğlunun alacaklı olduğu başka kişilerin azmettirmiş olmasından şüphelendiğini kaydetti.

        Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Kadir Can İbicek'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, tutuksuz sanıklar H.Ç. ve M.İ.T'nin ise "yardım ve yataklık" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Mahkeme heyeti, Kadir Can İbicek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Toros Mahallesi 801 Sokak'ta 20 Mayıs 2024'te Kadir Can İbicek'in silahla ateş ettiği Alper Aldemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan İbicek tutuklanmış, cinayete yardım ettikleri iddia edilen H.Ç. ve taksi şoförü M.İ.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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