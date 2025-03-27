Alanya'da bir kişi çalıştığı otelin lojmanında ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, çalıştığı otelin lojmanında ölü bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, çalıştığı otelin lojmanında ölü bulundu.
Otel çalışanı Murat Güzel'i (45), Avsallar Mahallesi'ndeki lojman odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine lojmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi inceleme sonucu Güzel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güzel'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
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