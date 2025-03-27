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        Alanya'da bir kişi çalıştığı otelin lojmanında ölü bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, çalıştığı otelin lojmanında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:56 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:56
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        Alanya'da bir kişi çalıştığı otelin lojmanında ölü bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, çalıştığı otelin lojmanında ölü bulundu.

        Otel çalışanı Murat Güzel'i (45), Avsallar Mahallesi'ndeki lojman odasında hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine lojmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi inceleme sonucu Güzel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Güzel'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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