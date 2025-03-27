MÜSİAD Antalya Şubesi, iftar programı düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, Kepez ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, Antalya'nın yalnızca turizmle değil tarım, sanayi ve yenilikçi projelerle de büyümesi gerektiğine inandığını belirtti.

Akgül, bu doğrultuda, "Katma Değer Odaklı Büyüme" anlayışıyla, üretimi artırmaya, ihracatı geliştirmeye ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek projelere odaklandıklarını söyledi.

MÜSİAD'ın geniş şube ağıyla Türkiye'nin dört bir yanında iş dünyasını bir araya getiren güçlü bir ticaret ekosistemi oluşturduğunu ifade eden Akgül, "Birlik olmadan bereket, dayanışma olmadan güç olmaz. Bu doğrultuda, 19 Nisan’da Antalya'da Bölgesel Networking Programı'na ev sahipliği yapacağız. 11 farklı şehirden gelecek MÜSİAD üyeleri, iş dünyasında yeni iş birlikleri kurma, sektörel deneyimlerini paylaşma ve ticaret hacimlerini artırma fırsatı bulacak. Birlikte büyümek ve birlikte kazanmak anlayışıyla düzenlediğimiz bu etkinlik, bölgesel ticaretin güçlenmesine ve üyelerimizin iş dünyasında daha sağlam adımlarla ilerlemesine katkı sağlayacak." dedi.