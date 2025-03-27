MÜSİAD Antalya Şubesi, iftar programı düzenledi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.
MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, Kepez ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen programda, Antalya'nın yalnızca turizmle değil tarım, sanayi ve yenilikçi projelerle de büyümesi gerektiğine inandığını belirtti.
Akgül, bu doğrultuda, "Katma Değer Odaklı Büyüme" anlayışıyla, üretimi artırmaya, ihracatı geliştirmeye ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek projelere odaklandıklarını söyledi.
MÜSİAD'ın geniş şube ağıyla Türkiye'nin dört bir yanında iş dünyasını bir araya getiren güçlü bir ticaret ekosistemi oluşturduğunu ifade eden Akgül, "Birlik olmadan bereket, dayanışma olmadan güç olmaz. Bu doğrultuda, 19 Nisan’da Antalya'da Bölgesel Networking Programı'na ev sahipliği yapacağız. 11 farklı şehirden gelecek MÜSİAD üyeleri, iş dünyasında yeni iş birlikleri kurma, sektörel deneyimlerini paylaşma ve ticaret hacimlerini artırma fırsatı bulacak. Birlikte büyümek ve birlikte kazanmak anlayışıyla düzenlediğimiz bu etkinlik, bölgesel ticaretin güçlenmesine ve üyelerimizin iş dünyasında daha sağlam adımlarla ilerlemesine katkı sağlayacak." dedi.
Güçlü bir ekonominin birlik ve dayanışma ruhuyla inşa edileceğini aktaran Akgül, iş dünyasında kalıcı başarının ancak birlikte büyüyerek, üreterek ve paylaşarak mümkün olduğunu kaydetti.
İftar programına Akgül'ün yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Cemal Özen, Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe ve iş insanları katıldı.
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