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        AK Parti Antalya İl Teşkilatı, iftarda buluştu

        AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 21:29 Güncelleme: 28.03.2025 - 21:52
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        AK Parti Antalya İl Teşkilatı, iftarda buluştu
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        AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

        Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, il ve ilçe teşkilatlarının, kadın ve gençlik kollarının ramazan ayı boyunca vatandaşlarla bir arada olduğunu söyledi.

        Kendilerinin de milletvekilleri olarak kente hizmet getirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, ulaşım başta olmak üzere tüm yatırımları değerlendirdiklerini kaydetti.

        Çavuşoğlu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Antalyalıların hizmetinde olacaklarını bildirdi.

        AK Parti İl Teşkilatı'nda bayramlaşma programının ilk gün saat 13.00'te yapılacağını belirten Çavuşoğlu, herkesi bayramlaşmaya davet etti.

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de ramazan ayı boyunca 19 ilçede vatandaşla bir araya geldiklerini, birlikte iftar yaptıklarını söyledi.

        Çetin, herkesin bayramını kutladı.

        Programa AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş ile partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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