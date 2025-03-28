AK Parti Antalya İl Teşkilatı, iftarda buluştu

AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, il ve ilçe teşkilatlarının, kadın ve gençlik kollarının ramazan ayı boyunca vatandaşlarla bir arada olduğunu söyledi.

Kendilerinin de milletvekilleri olarak kente hizmet getirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, ulaşım başta olmak üzere tüm yatırımları değerlendirdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Antalyalıların hizmetinde olacaklarını bildirdi.

AK Parti İl Teşkilatı'nda bayramlaşma programının ilk gün saat 13.00'te yapılacağını belirten Çavuşoğlu, herkesi bayramlaşmaya davet etti.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de ramazan ayı boyunca 19 ilçede vatandaşla bir araya geldiklerini, birlikte iftar yaptıklarını söyledi.