Alanyaspor Kulübünde bayramlaşma programı düzenlendi

Alanyaspor Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen programa, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Joao Pereira ile yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

Törende konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı'nın hayırlı olmasını temenni ederek, ligde kalan maçlar için takıma başarılar diledi.

Başkan Çavuşoğlu ise teknik heyet ve sporcuların bayramını kutlayarak, takımın bu sezon sıkıntılı zamanlar geçirdiğini söyledi.

Teknik ekibe ve futbolculara güvenliklerini belirten Çavuşoğlu, "Şanssızlıklar olabilir. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerin gayretiyle şans da bizim yanımızda olur ve ligi istediğimiz yerde bitiririz." dedi.

Teknik direktör Joao Pereira da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Alanyaspor'un hedeflerine ulaşması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.