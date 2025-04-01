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        Alanyaspor Kulübünde bayramlaşma programı düzenlendi

        Alanyaspor Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 17:06 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:06
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        Alanyaspor Kulübünde bayramlaşma programı düzenlendi
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        Alanyaspor Kulübünde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen programa, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Joao Pereira ile yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

        Törende konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı'nın hayırlı olmasını temenni ederek, ligde kalan maçlar için takıma başarılar diledi.

        Başkan Çavuşoğlu ise teknik heyet ve sporcuların bayramını kutlayarak, takımın bu sezon sıkıntılı zamanlar geçirdiğini söyledi.

        Teknik ekibe ve futbolculara güvenliklerini belirten Çavuşoğlu, "Şanssızlıklar olabilir. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerin gayretiyle şans da bizim yanımızda olur ve ligi istediğimiz yerde bitiririz." dedi.

        Teknik direktör Joao Pereira da programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Alanyaspor'un hedeflerine ulaşması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

        Takım kaptanı Efecan Karaca da karakterli ve çalışkan bir takım olduklarını kaydetti.

        Yeni hocanın gelmesiyle oyun anlayışlarının da daha iyi olduğunu anlatan Efecan Karaca, "Kalan maçlarda yükselişe geçeceğimize inanıyorum. Daha önce de zor günlerden geçtik ancak her zaman ayağa kalkmasını bildik. Bodrum maçıyla birlikte inşallah yükselişimiz başlayacaktır. İnşallah Alanyaspor'u layık olduğu yere taşıyacağız." diye konuştu.

        Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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