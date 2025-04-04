Antalya'da, firari hükümlü evinin yatak odasından geçilen gizli tünelde yakalandı

Antalya'da, iki yıldır farklı suçlardan aranan firari hükümlü, saklandığı evdeki gizli tünelden kaçarken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla tehdit, basit yaralama, hakkı olmayan yere tecavüz ve orman kanunlarına muhalefet suçlarından iki yıldır aranan şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

Hakkında 6 arama kararı, 11 suç kaydı ve 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evinde yapılan aramada yatak odasının altında bulunan tünelden kaçarken kovalamaca sonucunda yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.