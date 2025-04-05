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        Dünya yat sektörü Antalya'da buluştu

        Antalya'da, dünya denizcilik sektörünün en büyük yat fuarlarından olan "Yacht Life Boat Show 2025" ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:03
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        Dünya yat sektörü Antalya'da buluştu
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        Antalya'da, dünya denizcilik sektörünün en büyük yat fuarlarından olan "Yacht Life Boat Show 2025" ziyarete açıldı.

        ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuarda, sektör profesyonelleri, denizcilik tutkunları ve teknoloji meraklıları denizcilik dünyasındaki en güncel ve önemli gelişmeleri yakından takip etme fırsatı buluyor.

        Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada Antalya'nın gerek yat limanları ve marinalarıyla gerekse Serbest Bölge'deki üretimleriyle Türk yatçılık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Kentin yat sektörü alanında büyük potansiyeli olduğunu ifade eden Şahin, "Özellikle Antalya Serbest Bölge'de bu potansiyeli değerlendiren çok önemli firmalarımız kurulmuş durumda. Bugün bu firmalar 1 milyar avronun üzerinde ihracat imkanı sağlamaktadır." dedi.

        Şahin, yatçılık sektörünün sadece üretim değil, bakım, onarım ve servis ihtiyacını da bünyesinde barındırdığını, bu nedenle Serbest Bölge'de yeni alanlar üretmek için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti

        Vali Şahin ve protokol üyeleri fuar alanını gezerek, ürünleri inceledi.

        Açılış törenine, Vali Şahin'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Akkoyun, Antalya Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Başaran Bayrak ile denizcilik sektörü temsilcileri katıldı.

        Fuar, 13 Nisan'da sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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