Dünya yat sektörü Antalya'da buluştu

Antalya'da, dünya denizcilik sektörünün en büyük yat fuarlarından olan "Yacht Life Boat Show 2025" ziyarete açıldı.

ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuarda, sektör profesyonelleri, denizcilik tutkunları ve teknoloji meraklıları denizcilik dünyasındaki en güncel ve önemli gelişmeleri yakından takip etme fırsatı buluyor.

Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada Antalya'nın gerek yat limanları ve marinalarıyla gerekse Serbest Bölge'deki üretimleriyle Türk yatçılık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kentin yat sektörü alanında büyük potansiyeli olduğunu ifade eden Şahin, "Özellikle Antalya Serbest Bölge'de bu potansiyeli değerlendiren çok önemli firmalarımız kurulmuş durumda. Bugün bu firmalar 1 milyar avronun üzerinde ihracat imkanı sağlamaktadır." dedi.

Şahin, yatçılık sektörünün sadece üretim değil, bakım, onarım ve servis ihtiyacını da bünyesinde barındırdığını, bu nedenle Serbest Bölge'de yeni alanlar üretmek için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti