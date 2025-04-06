Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GainPark
Hakemler: Arda Kardeşler, Suat Güz, Gökmen Baltacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Enes Keskin, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Vilhena, Makouta, Cordova
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Bardhi, Seferi
Sarı kartlar: Dk. 38 Enes Keskin (Corendon Alanyaspor), Dk. 44 Erkan Değişmez (Sipay Bodrum FK)
ANTALYA
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