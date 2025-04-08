Alanya'da park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Alanya ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saray Mahallesi Tarım Sokak'ta K.S'ye ait park halindeki otomobilde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, otomobili saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Araç, kullanılamaz hale geldi.
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