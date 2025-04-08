9. Uluslararası Alanya Karikatür Yarışması sonuçlandı

Alanya Belediyesi Mansiyon Ödülü'nü ise İtalya'dan Marco de Angelis, ALTAV Mansiyon Ödülü'nü Hırvatistan'dan Mojmir Mihatov, ALTİD Mansiyon Ödülü'nü İran'dan Sajad Rafeei, ALTSO Mansiyon Ödülü'nü de İran'dan Behnaz Bakhtiari aldı.

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