Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Varis tedavisinde yenilikçi lazer yöntemiyle hasta kısa sürede ayağa kalkıyor

        Genellikle "varis" olarak bilinen venöz (toplardamar) yetmezliğinde, cerrahi gerektirmeden kapalı yöntemle uygulanan "minimal invaziv endovenöz lazer tedavisi" ile hastanın kısa sürede ayağa kalkabildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:45 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Varis tedavisinde yenilikçi lazer yöntemiyle hasta kısa sürede ayağa kalkıyor
        ABONE OL

        Genellikle "varis" olarak bilinen venöz (toplardamar) yetmezliğinde, cerrahi gerektirmeden kapalı yöntemle uygulanan "minimal invaziv endovenöz lazer tedavisi" ile hastanın kısa sürede ayağa kalkabildiği bildirildi.

        Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Koray Akkan, AA muhabirine, halk arasında "varis" olarak bilinen genişlemiş damarların, aslında kronik toplardamar hastalıklarından biri olduğunu söyledi.

        Varisin genellikle bacak damarlarında ortaya çıktığını belirten Akkan, hastalığın seviyesine göre farklı özelliklerinin görülebildiğini ifade etti.

        Akkan, bacakta ödem, renk değişikliği, cilt altı dokuda kalınlaşma ve bacak damarlarının hasar görmesiyle kanın kalbe geri akışının engellendiği bir hastalık olarak tanımlanan "venöz yetmezlik" ile karşılaşılabildiğini anlattı.

        Varisin, bacaklardaki mavi-mor renkte toplardamarların değişik boyutlarda ciltten kabararak görünür hale gelmesi olduğunu dile getiren Akkan, venöz yetmezliğin ise bacak ana damarlarının genişleyerek kan kaçağına yol açmasına ve buna bağlı ağrı, yanma, şişme, gece krampı, renk değişikliği ve yeni varis oluşumu gibi şikayetlere neden olduğunu kaydetti.

        Akkan, venöz problemlerinin, venöz sistemdeki basınç artışına ve kanın kalbe dönüşündeki bozukluklara bağlı geliştiğini bildirdi.

        Venöz yetmezliğin dünya genelinde yaygın bir hastalık olduğuna işaret eden Akkan, genellikle ilerleyici olan kronik venöz yetmezliğinin, uzun dönemde bacaklarda şişliğe, ciltte renk değişikliklerine, uygun zamanda tedavi edilmediğinde venöz ülserlere (yaralara) yol açabildiğini dile getirdi.

        Akkan, "Kronik venöz yetmezlikle ilişkili sakatlık, yaşam kalitesinin azalmasına ve iş üretkenliğinin kaybına neden olur." dedi.

        Yapılan bir çalışmaya göre, ABD'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 10 ila 35'inin kronik venöz yetmezliği bulunduğunu belirten Akkan, 65 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzde 4'ünde venöz ülser geliştiğinin tahmin edildiğini kaydetti.

        - "Yenilikçi tedavilerle etkin sonuçlar elde edildi"

        Prof. Dr. Akkan, hastalık gelişiminde yetersiz fiziksel aktivitenin de etkili olduğunun altını çizdi.

        Kronik venöz yetmezlikte yenilikçi tedavilerle etkin sonuçlar elde edildiğini aktaran Akkan, bunlardan birinin "minimal invaziv endovenöz lazer tedavisi" olduğunu ifade etti.

        Akkan, yönteme ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

        "Bu yöntem artık bacak varislerini yönetmek için giderek daha yaygın kullanılmaktadır ve geleneksel cerrahiye göre hastanın yaşam kalitesi üzerinde daha büyük etkiye sahiptir. Bilimsel çalışmalar da bunu göstermektedir. Endovenöz lazer ya da radyofrekans ablasyonun başarı oranları cerrahiyle benzer bulunmuştur ancak yara enfeksiyonu ve hematom gibi daha düşük komplikasyon oranı, daha az ağrı ve işe daha kısa dönüş süresi, endovenöz tedavilerin cerrahiye olan üstünlükleri olarak tanımlanmaktadır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar

        Benzer Haberler

        Annesi, babası tarafından öldürülmüştü; 112'yi aradığında söyledikleri dava...
        Annesi, babası tarafından öldürülmüştü; 112'yi aradığında söyledikleri dava...
        Antalya'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Antalya'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Alanya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye tutuklama
        Alanya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye tutuklama
        DSİ Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 10 milyar liralık yatırımı hayat...
        DSİ Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 10 milyar liralık yatırımı hayat...
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı
        Antalya'da balkondan düşen doktor öldü
        Antalya'da balkondan düşen doktor öldü