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        Alanya'da otomobil ve tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:00 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:00
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        Alanya'da otomobil ve tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        M.N.T. (25) idaresindeki 07 MNT 77 plakalı otomobil, İmamlı Mahallesi D-400 Karayolu'nda, M.Ç'nin (37) kullandığı 31 ADC 538 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan otomobildekilerden Mustafa T'nin (26) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.N.T. ile aynı araçtaki Ş.T. (24) ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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