Alanya'da otomobil ve tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ve tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
M.N.T. (25) idaresindeki 07 MNT 77 plakalı otomobil, İmamlı Mahallesi D-400 Karayolu'nda, M.Ç'nin (37) kullandığı 31 ADC 538 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan otomobildekilerden Mustafa T'nin (26) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.N.T. ile aynı araçtaki Ş.T. (24) ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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