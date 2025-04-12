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        Bakan Memişoğlu, şehit Tabip Teğmen Nizam'ın Antalya'daki ailesini ziyaret etti

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1996'da şehit edilen Tabip Teğmen Atilla Nizam'ın Antalya'daki ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 00:09 Güncelleme: 12.04.2025 - 00:09
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        Bakan Memişoğlu, şehit Tabip Teğmen Nizam'ın Antalya'daki ailesini ziyaret etti
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1996'da şehit edilen Tabip Teğmen Atilla Nizam'ın Antalya'daki ailesini ziyaret etti.

        Memişoğlu, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "14. OHSAD Kurultayı-Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları"nın ardından kentte temaslarda bulundu.

        Bakan Memişoğlu, 1996'da Bingöl'de şehit edilen Tabip Teğmen Atilla Nizam'ın kardeşi Dr. Cengiz Nizam ve ailesini ziyaret ederek, bir süre görüştü, ailenin küçük çocuklarını sevdi.

        Dr. Cengiz Nizam, kendisi gibi doktor olan kardeşinin, Bingöl Adaklı'da görevinin bitmesine bir ay kala göğsüne isabet eden kurşunlarla şehit edildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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