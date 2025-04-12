ROKETSAN Endonezya'da ortak üretim tesisi kuracak HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Endonezya ile ortak üretim tesisi projesi için sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Türkiye'nin savunma sanayindeki işbirlikleri sadece bir ürün satmaktan ibaret değil. Türkiye aslında dost ve kardeş ülkelere, müttefik ülkelere, beraber savunma sanayi konusunda teknoloji geliştirmeyi de sunuyor." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:39 facebook

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