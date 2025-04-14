Akra Gran Fondo, koordinasyon toplantısı yapıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde 7'ncisi düzenlenecek Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Bisiklet yarışları öncesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 7'ncisi düzenlenecek Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Bisiklet yarışları öncesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Kentteki bir otelde yapılan toplantıya, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş katıldı.
Akra Hotels ana sponsorluğunda ve AG Tohum desteğiyle düzenlenen yarışlar, "Pedallar döner, dostluk büyür" sloganı ile 18-19 nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Katılımcıların 98 kilometrelik AKRA ve 49 kilometrelik AG Tohum parkurunda pedal çevireceği yarışlar, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı önünden başlayacak.
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