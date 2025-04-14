Akra Gran Fondo, koordinasyon toplantısı yapıldı

Akra Hotels ana sponsorluğunda ve AG Tohum desteğiyle düzenlenen yarışlar, "Pedallar döner, dostluk büyür" sloganı ile 18-19 nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kentteki bir otelde yapılan toplantıya, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.