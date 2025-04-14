Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dan takımın durumuyla ilgili açıklama:

Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2 yıl önceki "bırakabilirim" şeklindeki açıklamasının yeniden gündeme getirildiğini belirterek, "Biz icraatla buradayız. 14 yıldır bu kulübü nereden nereye getirdiğimizi herkes biliyor. Bu işler sokakta konuşmakla olmuyor. Cesaretle, yürekle ve emekle oluyor." dedi

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Sipay Bodrum FK maçında stadı dolduran taraftarları aldıkları sonuçla üzdüklerini söyledi.

Bir Anadolu takımı ile oynanan maçta ilk kez taraftarın stadı doldurduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bizim için Bodrum maçı çok önemliydi. Şehir, yönetim ve futbolcular olarak kenetlenmiştik. Alınan sonuçtan dolayı da çok üzgünüz." dedi.

Çavuşoğlu, önlerinde çok önemli bir Samsunspor maçı olduğunu hatırlatarak, Bodrum FK maçındaki ilgiyi bu karşılaşmada da taraftarlardan beklediklerini kaydetti.

Alanyaspor'un değerinin bilinmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Şehir olarak hepimizin bu değerlere sahip çıkması gerekir. Zaten en başta bu bizim boynumuzun borcu. Diğer taraftan rakiplerimizin ne yaptığı da bizi ilgilendirmiyor. Biz maçlarımızı kazanarak kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Önümüzdeki maçlarımızı almak zorundayız. Yedi maç var. Kümede kalabileceğimiz seviyeye kendimiz gelmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- "Kongre günü geldiğinde kimse ortaya çıkmadı" Süper Lig ekibi Alanyaspor'un sabit gelir kaynaklarının çok düşük olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bu şehirde turizmin başkenti deniliyor ama Alanyaspor'un sabit geliri sadece yıllık 400 bin avro. 14 yıldır bu kulübe gönül vermiş insanlarla çalışıyoruz. Zaman zaman 'bırakabilirim' dedim, iki yıl üst üste genel kurul yaptık ama kongre günü geldiğinde kimse ortaya çıkmadı." diye konuştu. Çavuşoğlu, ulusal ve yerel medyada iki yıl önce yaptığı röportajın bugünlerde yeni yapılmış gibi gündeme getirilmesine eleştiride bulunarak, bunlara gerektiği zamanda gerekli üslupla cevap vereceğini belirtti. Açıklamalarının yeniden gündeme gelmesinin iyi niyet taşımadığını aktaran Çavuşoğlu, "Biz icraatla buradayız. 14 yıldır bu kulübü nereden nereye getirdiğimizi herkes biliyor. Bu işler sokakta konuşmakla olmuyor. Cesaretle, yürekle ve emekle oluyor." dedi. Çavuşoğlu, zor günlerde kulübü bırakıp giden bir yönetim olmadıklarını dile getirdi.