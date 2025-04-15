Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır, "Basın Sohbetleri"nin konuğu oldu

Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) "Basın Sohbetleri" etkinliğinin konuğu olan Antalya Ticaret Borsası Başkanı (ATB) Ali Çandır, "Tarımda işçi bulmakta zorlanıyoruz, yabancı işçi çalıştırma noktasında çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Çandır, AGC'nin sosyal tesisinde düzenlenen "Basın Sohbetleri" toplantısında kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

ATB'nin hayata geçirdiği ve planladığı projeler hakkında bilgi veren Çandır, önemli projelerinden birinin Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) olduğunu söyledi.

YÖREX'in yöresel lezzetlerin, ürünlerin tanıtımına, katma değerinin artmasına katkı sağladığını belirten Çandır, fuarın coğrafi işaret tescilli ürün sayısının artmasına da vesile olduğunu ifade etti.

Çandır, YÖREX'in uluslararası alana taşınması için girişimlerde bulunduklarını, fuarı Almanya'da da düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

Antalya'nın turizmin yanında tarım kenti olduğunu vurgulayan Çandır, şehre tarım organize sanayi bölgesi kurulması için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Tarımın önemli olduğunu ve tarım alanlarının korunması gerektiğini anlatan Çandır, ATB olarak üretimi teşvik edecek çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kırsal yaşamın teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Çandır, "Tarımda işçi bulmakta zorlanıyoruz, yabancı işçi çalıştırma noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Küresel salgından sonra kırsalın değeri arttı. Biz de üreticiyi tarımın içerisinde tutmalıyız. Çünkü tarımdan kopan kişi tekrar tarıma dönmüyor." diye konuştu.

Canlı hayvan borsası için de yer teminini yaptıklarını aktaran Çandır, bu projeyi kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi.

Canlı hayvan, et borsası ve mezbahayı bir ünite olarak planladıklarını kaydeden Çandır, böylelikle kente giren eti kontrol altına alacaklarını ifade etti.