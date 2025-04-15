Antalya'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Antalya'da 12 ayrı suçtan 33 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayişin sağlanması, suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla uygulamalar gerçekleştirdi.

Uygulamada ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve otomobiliyle 5 araca çarpan sürücü, kovalamaca sonucu Konyaaltı Kent Meydanı'nda yakalandı.

Yapılan incelemede şüpheli İ.D'nin 12 ayrı suçtan 33 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasından arandığı ve 32 bin 500 lira adli para cezasının bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.