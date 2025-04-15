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        Antalya'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

        Antalya'da 12 ayrı suçtan 33 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:22
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        Antalya'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
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        Antalya'da 12 ayrı suçtan 33 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayişin sağlanması, suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla uygulamalar gerçekleştirdi.

        Uygulamada ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve otomobiliyle 5 araca çarpan sürücü, kovalamaca sonucu Konyaaltı Kent Meydanı'nda yakalandı.

        Yapılan incelemede şüpheli İ.D'nin 12 ayrı suçtan 33 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasından arandığı ve 32 bin 500 lira adli para cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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