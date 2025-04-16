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        Antalyaspor'a destek için Antalyaspor Gençlik Festivali düzenlenecek

        Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, kulübe maddi destek sağlamak için sezon bittikten sonra bir dizi konserlerden oluşan Antalyaspor Gençlik Festivali düzenleyeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:37
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        Antalyaspor'a destek için Antalyaspor Gençlik Festivali düzenlenecek
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        Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, kulübe maddi destek sağlamak için sezon bittikten sonra bir dizi konserlerden oluşan Antalyaspor Gençlik Festivali düzenleyeceklerini bildirdi.

        Mustafa Ergün, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi.

        Göreve gelirken kulübün mali durumunu iyi bildiklerini ifade eden Ergün, önemli sabit geliri olmayan kulübün 17 branşta hizmet verdiğini belirtti.

        Zarar eden 3-4 branşı kapattıklarını dile getiren Ergün, yüzme, atletizm, su topu gibi branşların da buldukları sponsorlar sayesinde faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.

        Kulübün altyapılarında 1300 sporcu bulunduğunu anlatan Ergün, "Fazla branşları kapattığımızdan dolayı bazı personel ile yollarımızı ayırdık. Personel sayımızı 110'dan 75'e düşürdük. Çalışanların çoğu da futbol okulları ve diğer branşlardaki antrenörlerimiz." dedi.

        - "Voleybol sahasının bütçesi, sponsoru hazır"

        Mustafa Ergün, gelir sağlamak için bazı projeler başlattıklarını belirterek, "Havuzun üstünü kapatma projesini başlattık. İhalesi tamamlandı. Haziran ayının başında açılacak. Voleybol sahasının bütçesi, sponsoru hazır. İlgili izinler çıkınca ona da başlayacağız. Haziran ayında lig bittikten sonra Antalyaspor Gençlik Festivali düzenleyeceğiz. Bu etkinlikte çeşitli konserlerimiz olacak. Antalyaspor Stadyumu'nda yapılacak festivalden kulübe gelir elde etmeyi planlıyoruz. Antalyaspor Oteli'yle ilgili de proje hazır. Büyükşehir Belediyesinden kulübe sabit gelir getirecek birkaç projenin de sözünü aldım." diye konuştu.

        Antalyaspor AŞ başkanlığına aday olmadığını vurgulayan Ergün, "Mevcut başkanımız Sinan Boztepe 'Ben bırakıyorum, yoruldum.' derse alternatifimiz hazır. Antalyaspor sahipsiz değil. B planımız var. Ama Sinan başkan devam edeceğini belirtirse de devam eder. Bu kulüp için çok emek harcadı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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