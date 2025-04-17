Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneleyecek

Opera, 7 yaş ve üzeri sanatseverler için sahnelenecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Giacomo Puccini'nin ölümsüzleşen müziğiyle iz bırakan opera, 19 Nisan'da saat 20.00'de Antalya DOB Opera Sahnesi'nde izleyicinin karşısına çıkacak.

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