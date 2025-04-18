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        Antalya'da "2. Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi" başladı

        Medikal Dernekler Federasyonu (MEDEF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi" Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:45
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        Antalya'da "2. Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi" başladı
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        Medikal Dernekler Federasyonu (MEDEF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Ulusal Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tedarikçileri Kongresi" Antalya'da başladı.

        Kemer ilçesindeki otelde düzenlenen kongrede ortopedi ve omurga alanında yeni teknolojik ürünler geliştiren 45 firma stant açtı, alanında uzman 500 katılımcı bir araya geldi.

        MEDEF Başkanı Ahmet Aydemir, yaptığı konuşmada, kongrenin ikincisini düzenlemekten mutluluk duyduklarını, geçen sene 300 katılımcının yer aldığını, bu yıl sayının 500'ü geçtiğini söyledi.

        Tıbbi cihaz üreten firmaların yanı kıra Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere bazı bakanlıklardan katılımın olduğunu anlatan Aydemir, "Kongrede sektörle ilgili bilgilendirme yapılacak, her kurum ilgili konularda paylaşımlarda bulunacak. Sektör temsilcileri olarak vizyonu, önümüzde kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımızı, dünyada sektörün dönüşümünü konuşmak için bir araya geldik." diye konuştu.

        Aydemir, yurt dışından da katılım olduğunu, kongreyi her yıl daha da büyüterek düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Kongrede firmaların yeni teknolojik ürünleri tanıtma fırsatı da bulacaklarına işaret eden Aydemir, kongrede ham madde, tedarik, makine üretimi, laboratuvar ve test danışmanlık hizmeti veren firmaların da yer aldığını dile getirdi.

        Kongre, 20 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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