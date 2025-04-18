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        Antalya'da bir kişi alacaklısının babasını silahla yaraladı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi alacaklısının babasını silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 17:29 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:29
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        Antalya'da bir kişi alacaklısının babasını silahla yaraladı
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi alacaklısının babasını silahla yaraladı.

        Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir işletmede D.A.A. ile iş yeri sahibi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A.A yanındaki silahla ateş etti. Bu sırada olay yerindeki iş yeri sahibinin babası H.S. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen H.S, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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