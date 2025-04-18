Antalya'da bir kişi alacaklısının babasını silahla yaraladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A.A yanındaki silahla ateş etti. Bu sırada olay yerindeki iş yeri sahibinin babası H.S. yaralandı.

Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir işletmede D.A.A. ile iş yeri sahibi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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