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        Yenidoğanlar için "Ten Tene Temas Projesi" tüm Türkiye'de uygulanacak

        Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, anne ve bebeklerine yönelik dernek öncülüğünde 8 pilot ilde başlatılan Ten Tene Temas Projesi'nin tüm Türkiye'ye yayılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:13
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        Yenidoğanlar için "Ten Tene Temas Projesi" tüm Türkiye'de uygulanacak
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        Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, anne ve bebeklerine yönelik dernek öncülüğünde 8 pilot ilde başlatılan Ten Tene Temas Projesi'nin tüm Türkiye'ye yayılacağını bildirdi.

        Koç, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde Türk Neonatoloji Derneği tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Ulusal Neonatoloji Kongresi'nde düzenlenen basın toplantısında, yenidoğan döneminin insan hayatının en kırılgan ve riskli dönemi olduğunu belirtti.

        Koç, yenidoğan dönemi içerisinde de ilk 1 ayın daha önemli olduğuna dikkati çekti.

        Derneğin bebeklerin tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılmak üzere "TND-Mobil" adlı uygulamayı geliştirdiğine işaret eden Koç, hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde dünyada 15 milyon kişinin uygulamayı kullandığını kaydetti.

        Prematüre bebeklerin anneleriyle ten tene temas etmesinin yaşama şansını arttırdığını ifade eden Koç, dernek olarak Ten Tene Temas Projesi'ni 8 pilot ilde başlattıklarını vurguladı.

        Koç, projenin prematüre bebeklerin sadece yaşamasını değil, nitelikli yaşam sürmesini de hedefleyen çok boyutlu bir girişim olduğunun altını çizdi.

        - Proje kapsamında uygulamalı eğitimler veriliyor

        Prematüre bebeklerin doğduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu anlatan Koç, "Anne doğar doğmaz bebeğinden ayrılmış oluyor. Proje kapsamında uzman hekimler ve yenidoğan hemşireleriyle ten tene temasın önemini anlatıyoruz, uygulamalı eğitim yürütüyoruz. Bu projeyi tüm Türkiye'ye yayacağız." dedi.

        Proje kapsamında bölgesel eğitimler verdiklerini ifade eden Koç, "Prematüre doğan bebeklerin annelerinin göğsünde, doğrudan cilt teması ile büyütülmesinin yaşam şanslarını arttırdığı, nörolojik gelişimlerini desteklediği, enfeksiyon oranlarını azalttığı ve anne sütü alma olasılıklarını belirgin şekilde yükselttiğine dair güçlü bilimsel kanıtlar var. Ten tene temas, anne-bebek bağlanmasını güçlendiriyor, hastane yatış süresini kısaltmakta ve daha güvenli bir taburculuğu mümkün kılmaktadır." diye konuştu.

        Kovid-19 sürecinde aşılarla ilgili yalan haberlerin çıkmasının bazı insanları aşıdan soğuttuğunu ve korkuttuğunu dile getiren Koç, "Dünyadaki en etkili şeylerin başında anne sütü ve aşı gelir. Bebek ölümleri bu kadar azaldıysa bu aşılar sayesindedir. Devlet zaten bunu ücretsiz yapıyor." ifadelerini kullandı.

        Basın toplantısında Koç'un yanı sıra derneğin genel sekreteri Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş ve dernek yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Özge Altun da yer aldı.

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        Galeri

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