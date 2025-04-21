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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 22:16 Güncelleme: 21.04.2025 - 22:16
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GainPark

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih Mazlum

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj (Dk. 84 Enes Keskin), Richard, Janvier (Dk. 84 Balkovec), Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena (Dk. 75 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 65 Makouta)

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 75 Schindler), Satka, Drongelen, Bola, Tait (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Dimata, Holse (Dk.82 Muhammet Özbaskıcı), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 75 Muja), Mouandilmadji

        Gol: Dk. 9 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Yunus Emre Çift, Dk. 67 Zeki Yavru, Dk. 77 Holse, Dk. 87 Drongelen (Reeder Samsunspor), Dk. 42 Hwang, Dk. 45+1 Vilhena, Dk. 54 Lima, Dk. 59 Aliti, Dk. 65 Richard (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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