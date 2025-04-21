Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GainPark
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih Mazlum
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj (Dk. 84 Enes Keskin), Richard, Janvier (Dk. 84 Balkovec), Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena (Dk. 75 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 65 Makouta)
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 75 Schindler), Satka, Drongelen, Bola, Tait (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Dimata, Holse (Dk.82 Muhammet Özbaskıcı), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 75 Muja), Mouandilmadji
Gol: Dk. 9 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Yunus Emre Çift, Dk. 67 Zeki Yavru, Dk. 77 Holse, Dk. 87 Drongelen (Reeder Samsunspor), Dk. 42 Hwang, Dk. 45+1 Vilhena, Dk. 54 Lima, Dk. 59 Aliti, Dk. 65 Richard (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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