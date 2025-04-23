Demre protokolü koltuklarını çocuklara devretti

Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Köker de makam koltuğunu Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Feyza Gencer'e devretti. Gencer, çocukların internette ve sokakta işlenen suçlardan korunması İçin daha çok tedbir alınmasını talep etti.

Belediye Başkanı Fahri Duran da koltuğuna aynı okuldan 4. sınıf öğrencisi Asım Kerim Temel'i oturttu. Temel, çocuk oyun alanlarının artmasını ve çocuk parklarına kütüphane kurulmasını istedi.

Demre ilçe protokolü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını çocuklara bıraktı.

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