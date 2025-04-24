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        Kumluca'da uçurtma şenliği düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:19
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        Kumluca'da uçurtma şenliği düzenlendi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği yapıldı.

        Kumluca Belediyesi Günay Sahil Tesislerinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi. Yaklaşık 500 uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte etkili rüzgar nedeniyle çocuklar uçurtmalarını uçurmakta zorlandı.

        Ailelerin de eşlik ettiği şenlikte renkli görüntüler yaşandı.

        Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutladı.

        Etkinliğe destek olanlara teşekkür eden Avcıoğlu, "Rüzgar fazla olmasına rağmen, çocuklarımız ve aileleri gönüllerince eğlendiler. Katılımın yüksek olması bizleri sevindirdi." dedi.

        Etkinliğe Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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