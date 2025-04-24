Kumluca'da uçurtma şenliği düzenlendi

Etkinliğe Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğe destek olanlara teşekkür eden Avcıoğlu, "Rüzgar fazla olmasına rağmen, çocuklarımız ve aileleri gönüllerince eğlendiler. Katılımın yüksek olması bizleri sevindirdi." dedi.

Ailelerin de eşlik ettiği şenlikte renkli görüntüler yaşandı.

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