Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türk okçuluğunun yeni hedefi Los Angeles Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katılmak

        SÜLEYMAN ELÇİN - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, "Los Angeles'a 6 sporcuyla katılma hedefini, makaralı yay mix takımın da olimpiyat programına alınmasıyla 8 sporcuya çıkardık. Olimpiyatlara 8 sporcu ile katılarak ülkemize madalyalar getirmek istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk okçuluğunun yeni hedefi Los Angeles Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katılmak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜLEYMAN ELÇİN - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, "Los Angeles'a 6 sporcuyla katılma hedefini, makaralı yay mix takımın da olimpiyat programına alınmasıyla 8 sporcuya çıkardık. Olimpiyatlara 8 sporcu ile katılarak ülkemize madalyalar getirmek istiyoruz." dedi.

        Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk okçuluğunun 2021 yılında yapılan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalyasını Mete Gazoz ile aldığını hatırlattı.

        Bu başarının sürdürülebilir olması için Paris 2024'ten de madalya almalarının önemli olduğuna dikkati çeken Ergin, Türk sporcularının artık olimpiyatlarda en önemli madalya adayları arasında yer aldığını kaydetti.

        Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda gösterdiği performansın ardından okçuluğa olan ilginin arttığına dikkati çeken Ergin, her geçen milli takıma katılan yeni isimlerle olimpiyatlardaki başarı çıtasını arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Ergin, 9 Nisan'da itibarıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin aldığı karar ile Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları yarışma programına okçuluk makaralı yay karışık takımlar kategorisinin dahil edildiğini vurgulayarak, "Makaralı yayda uzun zamandır dünyanın lider ülkelerinden birisiyiz. Bu karar bizim için heyecan verici. Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Avrupa Oyunları'nda sporcularımız bu kategoride madalya kazanmayı başarmışlardı." diye konuştu.

        - "Klasik yay ve makaralı yayda yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını alacağız"

        Olimpiyatlardaki aday oldukları madalya sayısının artmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Ergin, "Los Angeles'a 6 sporcuyla katılma hedefini, makaralı yay mix takımın da olimpiyat programına alınmasıyla 8 sporcuya çıkardık. Olimpiyatlara 8 sporcu ile katılarak ülkemize madalyalar getirmek istiyoruz. Bunun için 2027 yılındaki Dünya Şampiyonası çok önemli bir faktör olacak. Kotalar orada dağıtılmaya başlanacak. Klasik yay ve makaralı yayda yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını alacağız. Çalışmalarımızın bize verdiği öz güvenle planlarımızı kota kazanmak üzerine değil ülkemize olimpiyatlarda tekrardan madalya sevinci yaşatmak üzerine planladık." ifadelerini kullandı.

        Ergin, milli takım olarak olimpiyatlarda önemli tecrübeler elde ettiklerini ve bunu da sahaya en iyi şeklide yansıtacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Depremden kaçtı maganda vurdu!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        Evinden cephane çıktı... Güldüren savunma!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?
        "Ağla açılırsın" cümlesi ne kadar doğru?

        Benzer Haberler

        Akdeniz kıyılarında görülen köpek balıkları, yavru ve zararsız
        Akdeniz kıyılarında görülen köpek balıkları, yavru ve zararsız
        Gerenlik Koyu'nda yapılaşma tehlikesi
        Gerenlik Koyu'nda yapılaşma tehlikesi
        Metrelerce yüksekteki hurda araçla kazalara dikkat çekiliyor
        Metrelerce yüksekteki hurda araçla kazalara dikkat çekiliyor
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak
        Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" başlad...
        Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" başlad...
        Kız arkadaşını tabancayla öldürüp intihar etti
        Kız arkadaşını tabancayla öldürüp intihar etti