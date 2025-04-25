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        Antalya'da "Uluslararası Kültür Festivali" düzenlendi

        Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde "Uluslararası Kültür Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:44
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        Antalya'da "Uluslararası Kültür Festivali" düzenlendi
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        Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde "Uluslararası Kültür Festivali" gerçekleştirildi.

        Festivalde, 35 farklı ülkeden öğrenciler geleneksel kıyafetlerini, yemeklerini, danslarını ve kültürel ögelerini sergiledi.

        Festival alanında kurulan stantlarda katılımcılar, farklı ülke kültürlerine ait geleneksel kıyafetler, el işi ürünler ve yöresel eşyaları yakından inceleme fırsatı buldu.

        Etkinliğe katılanlara dünya mutfaklarından çeşitli lezzetler ikram edilirken, sahne alan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü halk oyunları ekibi, geleneksel müzik ve dans performansı sundu.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, üniversitede 30'dan fazla ülkenin temsil edildiğini ve binin üzerinde uluslararası öğrencinin bulunduğunu belirtti.

        "Kültürlerin Renkleri Akdeniz'le Buluşuyor" temasıyla gerçekleştirilen festivalin yalnızca bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda barışın, dostluğun ve ortak insanlık mirasının coşkun bir kutlaması olduğunu ifade etti.

        Özkan, Türkiye'nin farklı kültürlerin bir arada yaşaması açısından örnek olduğunu vurgulayarak, ülkede dil, din ya da ırk ayrımı yapılmadan, hoşgörü ve anlayış içinde yaşandığını dile getirdi.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Akdeniz Üniversitesinin eğitimdeki öncü konumuna ve gençlerin gelişimine verdiği desteğe vurgu yaparak, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin uyum sürecinde üniversitenin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

        Uluslararası Öğrenciler Topluluğu Başkanı Safiya Nuritidinova farklı kültürlerin bir araya gelerek bir köprü oluşturduğunu ifade etti.

        Afro Antalya Topluluğu Başkanı Gabriel Belandeto da kültürel çeşitliliğin toplumsal barışa katkı sağladığını ve bu tür etkinliklerin ortak bir gelecek inşa etmede önemli rol oynadığına dikkati çekti.

        Kırgızistan'dan gelen öğrenci Emirbek Aripov, festivalde Kırgızistan standını kurarak kendi kültürünü tanıttığını ve etkinliğin, Türk devletleri dışında Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinden gelen öğrenciler için büyük bir kardeşlik ortamı yarattığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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