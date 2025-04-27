60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

Bu yıl 60. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de son bulacak.

Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda başlayan etabın startına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ​​​​​​​Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya-Antalya etabıyla başladı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) startı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından Antalya'da verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.