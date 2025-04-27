Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) startı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından Antalya'da verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:38 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) startı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından Antalya'da verildi.

        Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya-Antalya etabıyla başladı.

        Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda başlayan etabın startına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ​​​​​​​Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

        Toplam 23 takımdan 160 sporcunun katıldığı yarışın ilk etabında bisikletçiler, 132 kilometre pedal çevirecek.

        Bu yıl 60. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de son bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        Antalya'dan İzmir'e bisiklet heyecanı
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Sahte dövizle alışveriş yapan turist, sınır dışı edildi
        Sahte dövizle alışveriş yapan turist, sınır dışı edildi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
        Antalya'da denizde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
        Belediyeden kiralık deniz otobüsü
        Belediyeden kiralık deniz otobüsü
        Sahte 'deprem uyarı' uygulamalarına dikkat
        Sahte 'deprem uyarı' uygulamalarına dikkat
        Alanya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Alanya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Rusya'da hayatını kaybeden dağcının cenazesi Antalya'ya getirildi
        Rusya'da hayatını kaybeden dağcının cenazesi Antalya'ya getirildi
        Manavgat'ta dolu yağışı meyve ağaçları ve tarım alanlarına zarar verdi
        Manavgat'ta dolu yağışı meyve ağaçları ve tarım alanlarına zarar verdi