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        Okçuluk: 2025 Avrupa Grand Prix

        2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, Antalya'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 27.04.2025 - 16:46
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        Okçuluk: 2025 Avrupa Grand Prix
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        2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, Antalya'da sona erdi.

        Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 196 sporcu katıldı.

        Müsabakaların son gününde klasik ve makaralı yay erkek ve kadınlarda final atışları yapıldı.

        Final atışları sonucunda milli okçulardan Mete Gazoz klasik yay erkeklerde, Hazal Burun ise makaralı yay kadınlarda altın madalya elde etti.

        Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, turnuvada en çok madalya alan ülke olmayı başardıklarını söyledi.

        Kendi evlerinde 2025 yılının ilk Avrupa Grand Prix'sinde bunu başarmanın önemli olduğunu ifade eden Ergin, sporcularının performansından memnun olduğunu kaydetti.

        Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şöyle:

        - Klasik yay

        Erkekler:

        1- Mete Gazoz (Türkiye)

        2- Arsalan Baldanov (Bağımsız sporcu)

        3- Mathias Kramer (Almanya)

        Kadınlar:

        1- Madalina Amaistroaie (Romanya)

        2- Elif Gökkır (Türkiye)

        3- Alexandra Mirca (Moldova)

        - Makaralı yay

        Erkekler:

        1- Lorenzo Gubbini (İtalya)

        2- Emircan Haney (Türkiye)

        3- Michea Godano (İtalya)

        Kadınlar:

        1- Hazal Burun (Türkiye)

        2- Begüm Yuva (Türkiye)

        3- Nicola Andrea Moccia (İtalya)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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