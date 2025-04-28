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        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde görev değişikliği

        Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü görevini Akın Ulutaş'tan devralan Özgür Aslan için Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:33 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:56
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde görev değişikliği
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü görevini Akın Ulutaş'tan devralan Özgür Aslan için Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

        Törene katılan Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Tan Sağtürk, yaptığı konuşmada, Akın Ulutaş'a geçmişteki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

        Sağtürk, yeni yönetim anlayışlarının geçmişteki çalışmaların eksikliklerini belirleyip olumlu yönlerini sürdürmeyi amaçladığını belirterek, tüm il müdürlerinin sanatçılar ve teknik ekip arasında ayrım yapmadan herkesin kendilerine kolayca ulaşabilmesini sağlamaları gerektiğini vurguladı.

        Sağtürk, sanatçıların sorunlarını içtenlikle paylaşabilmesi için bir ortam oluşturulması gerektiğini ve yöneticilerin sanatçıların önündeki engelleri ortadan kaldırması gerektiğini ifade etti.

        DOB'un çeşitliliğini artırmayı planladıklarını ve 2026'nın müzikal yılı olacağını dile getiren Sağtürk, 2026'yı yabancı müzikaller yılı olarak ilan edeceklerini, sonraki yıllarda ise yerli kompozisyonların ağırlıkta olacağı yerli müzikallerin sahneleneceğini söyledi.

        Sağtürk, Genç Koreograflar Gecesi'nin İzmir'den sonra bu yıl Antalya'da düzenleneceğini de duyurdu.

        Antalya DOB'un yeni müdürü Özgür Aslan da 16 yıl boyunca Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde sanatçı ve yönetici olarak görev yaptığını belirtti.

        Yöneticilikte yıpranmanın olabileceğini ancak ekipçe hareket edildiğinde başarının kaçınılmaz olduğunu, Antalya'daki görevinde çok çalışacağını belirten Aslan, Sağtürk'e teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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