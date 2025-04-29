Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını kazanan Alpecin-Deceuninck takımından Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso, ilk profesyonel galibiyetini Türkiye'de almaktan dolayı harika hissettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını kazanan Alpecin-Deceuninck takımından Hollandalı sporcu Tibor Del Grosso, ilk profesyonel galibiyetini Türkiye'de almaktan dolayı harika hissettiğini söyledi.

        Fethiye-Marmaris etabı öncesi AA'ya özel açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki genç sporcu, ilk profesyonel etap galibiyetini aldığını hatırlatarak, "İlk profesyonel galibiyetimi almak harika. Son birkaç haftadır yakın olduğumu hissediyordum ve burada, Türkiye'de kazanmak harika. Kesinlikle bazı güçlü sprinterler vardı ve ben de sprinte girerken kendimi o kadar güvende hissetmedim, bu yüzden evet, onları yenmek gerçekten harikaydı." ifadelerini kullandı.

        Bugünkü yarışın daha teknik olduğunu vurgulayan Hollandalı sporcu, "Bugün biraz daha teknik olacak, ki bu hoşuma gitti. Dün çok eğlenmedim. Şimdiye kadar hava gerçekten güzeldi. Dün oldukça sıcaktı. Sanırım birkaç kişi daha sıcaklığı hissetti. Evet, önümüzdeki birkaç gün belki biraz yağmur yağar. Yağmur yağdığında burada oldukça kaygan olduğunu duydum ancak şimdiye kadar hava güzeldi." dedi.

        Türk halkının ilgisinden çok mutlu olduğunu da aktaran Del Grosso, "Yol kenarında epey insan görüyorum, tüm çocuklar dışarı çıkıyor. Ayrıca Türk tatlısı baklavayı da çok seviyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...

        Benzer Haberler

        Antalya'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanığa 10 yıl hap...
        Antalya'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren 17 yaşındaki sanığa 10 yıl hap...
        Antalya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 18'i turist 19 kişi yaralandı
        Antalya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 18'i turist 19 kişi yaralandı
        Ablasını rahatsız edeni öldüren 17 yaşındaki sanığa 10 yıl hapis
        Ablasını rahatsız edeni öldüren 17 yaşındaki sanığa 10 yıl hapis
        Antalya'da tur midibüsü devrildi; 18'i turist 19 yaralı
        Antalya'da tur midibüsü devrildi; 18'i turist 19 yaralı
        Akseki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden tiyatro gösterisi
        Akseki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden tiyatro gösterisi
        Deprem sonrası 'dijital güvenlik' uyarısı
        Deprem sonrası 'dijital güvenlik' uyarısı