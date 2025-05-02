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        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 kişiye umut olacak

        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadından alınan akciğer, karaciğer ve iki böbrek, Antalya ve İstanbul'daki 4 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 09:45 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:56
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        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 kişiye umut olacak
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        Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen kadından alınan akciğer, karaciğer ve iki böbrek, Antalya ve İstanbul'daki 4 hastaya nakledilecek.

        Beyin kanaması nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 49 yaşındaki kadının beyin ölümü gerçekleşti.

        Ailesinin organlarını bağışlama kararı alması üzerine hastanede yapılan yaklaşık 4 saatlik operasyonla, kadının akciğer, karaciğer ve iki böbreği alındı.

        Antalya Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Hakkı Ergüden, AA muhabirine, 28 Nisan'da beyin kanaması ile gelen hastanın 30 Nisan'da beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi.

        Organ nakli için aile ile görüşme yaptıklarını belirten Ergüden, "Aile izni alınarak organ nakli ve donör olması için çalışmalar başlatıldı. Sağlık Bakanlığının oluruyla akciğer, karaciğer ve iki böbrek aile tarafından bağışlandı." dedi.

        Ergüden, organların Antalya ve İstanbul'daki 4 hastaya nakledileceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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