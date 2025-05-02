Antalya'da sağlıksız koşullarda taşınan 300 kilogram et ele geçirildi

İzmir'den Antalya terminaline sağlıksız koşullarda taşınan 300 kilogram ete el koyduklarını belirten Delice, ekiplerin etleri imha edilmek üzere gönderdiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından ise eti taşıyan otobüs firmasına 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde ceza kesildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Şehirlerarası Otobüs Terminali güvenlik görevlileri, İzmir'den kente uygun koşullar sağlanmadan 300 kilogram et gönderildiğini tespit etti.

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