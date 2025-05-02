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        İbradı'da "Ormana Çalıştayı" gerçekleştirildi

        Antalya'nın İbradı ilçesinde "Ormana Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 02.05.2025 - 17:13
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        İbradı'da "Ormana Çalıştayı" gerçekleştirildi
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        Antalya'nın İbradı ilçesinde "Ormana Çalıştayı" düzenlendi.

        İbradı Ormana Kalkınma İnsiyatifi'nin düzenlediği Çalıştayda yöresel lezzetler, biyoçeşitlilik, sosyo-kültürel yapıyı güçlendirmek, doğal kaynakların korunması konuları konuşuldu.

        Ormana Köyü merkezli İbradı bölgesinin doğal, tarihi ve somut-somut olmayan kültürel zenginliklerin yaşatarak korunması ilkesi doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin multidisipliner bir yaklaşım ele alındı.

        Program kapsamında Şef Halil Gökmenoğlu yöresel lezzetlerin korunması ve yöresel lezzetler hakkında bilgi verdi.

        Çalıştaya, İlçe Kaymakamı İbrahim Cem Deveci, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, İbradı Jandarma Komutanı İrem İlayda Doğan, İbradı İlçe Emniyet Müdürü Sinan Güncegörü, akademisyenler, öğretim görevlileri ve proje destekçileri katıldı.

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        Galeri

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