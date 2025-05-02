İbradı'da "Ormana Çalıştayı" gerçekleştirildi

Ormana Köyü merkezli İbradı bölgesinin doğal, tarihi ve somut-somut olmayan kültürel zenginliklerin yaşatarak korunması ilkesi doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin multidisipliner bir yaklaşım ele alındı.

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