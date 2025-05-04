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        Antalya'da bahçedeki balık ağına dolanan yılan kurtarıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin bahçesindeki balık ağına dolanan yılanı, itfaiye ekibi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 04.05.2025 - 17:35
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        Antalya'da bahçedeki balık ağına dolanan yılan kurtarıldı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin bahçesindeki balık ağına dolanan yılanı, itfaiye ekibi kurtardı.

        Kökez Mahallesi Belkıs mevkisinde, evin bahçesindeki ağaçta yer alan balık ağına dolanan yılanı çırpınırken gören kişi, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, özel kıyafet ve aparatlar yardımıyla 180 santimetre uzunluğundaki siyah yılanı yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı.

        Özel torbaya konulan hayvanın, doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Ev sahibi Servet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçta genelde sincapların olduğunu, bugün ilk kez bahçesinde yılan gördüğünü söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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