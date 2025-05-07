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        Antalya'da kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi

        Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:36 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:36
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        Antalya'da kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi
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        Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalarda "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında 6 olayda 30 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

        "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ise 3 olayda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçeleri ile Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

        Ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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