Antalya'da kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi
Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Antalya'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalarda "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında 6 olayda 30 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 2 şüpheli tutuklandı.
"FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ise 3 olayda 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçeleri ile Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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