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        Serik'te prefabrik ofise çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak sera bahçesindeki prefabrik ofise çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:33
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        Serik'te prefabrik ofise çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak sera bahçesindeki prefabrik ofise çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.

        Ramazan Kara'nın kullandığı 07 CTK 30 plakalı toprak yüklü kamyonet, Belek güzergahında Eminceler mevkiinde kontrolden çıkarak sera bahçesine girdi ve idari ofis olarak kullanılan prefabriğe çarptı.

        Kazada sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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