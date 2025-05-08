Serik'te prefabrik ofise çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak sera bahçesindeki prefabrik ofise çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak sera bahçesindeki prefabrik ofise çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı.
Ramazan Kara'nın kullandığı 07 CTK 30 plakalı toprak yüklü kamyonet, Belek güzergahında Eminceler mevkiinde kontrolden çıkarak sera bahçesine girdi ve idari ofis olarak kullanılan prefabriğe çarptı.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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