Serik'te prefabrik ofise çarpan kamyonet sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ramazan Kara'nın kullandığı 07 CTK 30 plakalı toprak yüklü kamyonet, Belek güzergahında Eminceler mevkiinde kontrolden çıkarak sera bahçesine girdi ve idari ofis olarak kullanılan prefabriğe çarptı.

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