Antalya'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
–Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otel personelini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
–Antalya’nın Manavgat ilçesinde, otel personelini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet B. yönetimindeki 07 C 74888 plakalı servis minibüsü, Evrenseki Mahallesi Evrenseki Caddesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüste bulunan Oktay T. ve Zehra İ. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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