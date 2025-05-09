Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, inme geçiren hastayı evinde ziyaret etti
Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, 10 Mayıs İnme Farkındalık Günü dolayısıyla inme geçiren bir hastayı evinde ziyaret etti.
Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, 10 Mayıs İnme Farkındalık Günü dolayısıyla inme geçiren bir hastayı evinde ziyaret etti.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özkan'a ziyaretinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi eşlik etti.
Ziyarette hastaya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Özkan, hasta yakınlarının ihtiyaç ve taleplerini dinledi.
Özkan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, inmenin dünyada ve Türkiye'de en sık görülen ölüm ile sakatlık nedenlerinden biri olduğunu belirtti.
İnmenin hızlı müdahale gerektiren tıbbi bir acil durum olduğunu belirten Özkan, "İnme, beyne giden kan akışının ani bir şekilde kesilmesiyle oluşan acil bir durumdur. Zaman çok kritiktir, erken tanı ve tedavi, kalıcı hasarları önleyebilir ve hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.
Her yıl milyonlarca insanın inme geçirdiğini vurgulayan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hastalığın en önemli risk faktörleri arasında sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanımı yer alıyor. Yüz, kol veya bacakta, özellikle vücudun bir yarısında ani kuvvet kaybı, uyuşma, bayılma, konuşma bozukluğu, şiddetli baş ağrısı, denge ve görme kaybı gibi belirtiler inmenin habercisi olabilir. Bu tür belirtilerle karşılaşıldığında vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır."
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