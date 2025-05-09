Antalya İl Sağlık Müdürü Özkan, inme geçiren hastayı evinde ziyaret etti

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, 10 Mayıs İnme Farkındalık Günü dolayısıyla inme geçiren bir hastayı evinde ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özkan'a ziyaretinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekibi eşlik etti.

Ziyarette hastaya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Özkan, hasta yakınlarının ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Özkan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, inmenin dünyada ve Türkiye'de en sık görülen ölüm ile sakatlık nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

İnmenin hızlı müdahale gerektiren tıbbi bir acil durum olduğunu belirten Özkan, "İnme, beyne giden kan akışının ani bir şekilde kesilmesiyle oluşan acil bir durumdur. Zaman çok kritiktir, erken tanı ve tedavi, kalıcı hasarları önleyebilir ve hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Her yıl milyonlarca insanın inme geçirdiğini vurgulayan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: